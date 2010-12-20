Святий Миколай привіз до Києва «Світлий посох»

У центрі Києва відсвяткували День Святого Миколая.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, свято розпочалося з прибуття Миколая Чудотворця, який привіз до Києва «Світлий посох» - символ новорічних вогнів. Зустрічали Чудотворця на Хрещатику голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ, заступники голови КМДА та керівники районів. Від Чудотворця Світлий посох перейшов до рук О.ПОПОВА, аби незабаром від цього світла засяяли районні новорічні ялинки, зазначається в повідомленні.

«Святом Миколая Чудотворця ми розпочинаємо цілу низку Новорічних свят, що пройдуть під гаслом «Новий рік у Світлому місті». Вперше у Києві масово святкуватимуть не лише Новий рік, але й улюблені в народі свята - День Святого Миколая, Різдво Христове та Старий Новий рік. Від імені всієї Київської міської державної адміністрації я запрошую мешканців Києва і гостей столиці приєднатися до святкування! Бажаю усім нам гарних свят і Світлого Нового року», - сказав О.ПОПОВ.

На зустрічі керівництва КМДА зі Святим Миколаєм свято не закінчилося – на Майдані Незалежності діти вперше влаштували акцію подяки Святому Миколаю. На головній сцені столиці виступили кращі дитячі колективи України, до яких приєдналася співачка Гайтана.