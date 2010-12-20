Мерайя Кері чекає двійню

Чоловік американської співачки Мераї Кері Нік Кеннон підтвердив чутки про те, що його дружина чекає двійню, і повідомив, що одним з перших, хто дізнався про це, був президент США Барак Обама.

Пара довгий час не розкривала деталі вагітності, оскільки 2 роки тому у 40-річної Мерайі Кері стався викидень, зазначає британський таблоїд The Sun.

Проте кілька днів тому в телеефірі співачка, говорячи про майбутнє поповнення, обмовилася: "Сподіваюся, вони не зненавидять Різдво". Це і викликало чутки про те, що зірка чекає народження близнюків.

Тепер чоловік співачки підтвердив цю інформацію. Він також повідомив, що одними з перших про це дізналися президент США Барак Обама і його дружина Мішель.

"Вона (Мерайя Кері) поділилася цією новиною з президентом і першою леді", - розповів Кеннон Нік.

Нагадаємо, що Мерайя Кері повідомила про свою вагітність у жовтні 2010 року.

Корреспондент