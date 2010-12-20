В УПЦ КП закликають Президента провести зустріч із Всеукраїнською радою церков

В Українській православній церкві Київського патріархату закликають Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА провести зустріч із представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це єпископ Васильківський, секретар Священного синоду УПЦ КП Євстратій (ЗОРЯ) заявив під час засідання круглого столу на тему: “Діалог між владою та конфесіями в контексті європейської системи цінностей”, що проходить сьогодні у Києві.

“Хотів би позначити привід до тривоги. Таких зустрічей за дев’ять місяців з початку функціонування нової політичної моделі державної влади ще не відбулося”, - констатував єпископ Євстратій.

При цьому він висловив сподівання, що це пов’язано лише із браком часу глави держави та можливого нерозуміння ролі Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.

Єпископ Євстатій повідомив, що минулого тижня Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій надіслала Президентові відповідного листа із проханням про проведення зустрічі.

“Сподіваємося, що наші ініціативи будуть почуті, така зустріч відбудеться та розпочнеться конструктивний і регулярний діалог між Всеукраїнською радою церков та органами державної влади, зокрема, й главою держави”, - зазначив секретар Священного синоду УПЦ КП.

*** Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) була утворена у грудні 1996 року як представницький міжконфесійний консультативно-дорадчий орган з метою об’єднання зусиль церков і релігійних організацій з духовного відродження України, координації міжцерковного діалогу як в Україні, так і за її межами, участі в розробці проектів нормативних актів з питань державно-конфесійних відносин, здійснення комплексних заходів добродійного характеру.