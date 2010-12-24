Військові США: сани Санта Клауса сьогодні вилетять з Північного Полюса

Упряжка Санта Клауса, запряжена оленями, сьогодні вдень вилетить з Північного Полюса, повідомили американські військові.

За доставкою різдвяних подарунків вони стежитимуть за допомогою найсучасніших технічних засобів. Зліт чарівних саней з 60 тоннами подарунків для дітей, планується на четверту ранку за часом східного узбережжя США. За їх переміщенням сьогодні прослідкує Об`єднане командування аерокосмічної оборони США, повідомив офіційний представник відомства Білл Льюїс. Упряжка Санти з`явиться на екранах 47 радарів, потім підключатися супутники, оснащені інфрачервоними датчиками, які реагують на теплове випромінювання червоного носа оленя Рудольфа. Карта польоту Санта Клауса щороку - сюрприз для військових, очікується, що за 19 годин сани подолають 40 тисяч кілометрів, спершу пролетять над Новою Зеландією, а потім через Японію, Євразію Африку і Канаду увійдуть у повітряний простір США. Тим часом чергові офіцери зможуть відповісти дітям, які цікавитимуться, де саме знаходяться їх подарунки кожної хвилини подорожі по телефону і на офіційному сайті відомства. Очікується, що до півночі, чарівник в червоному ковпаку повністю виконає свою важливу місію.

Традиція стежити за пересуванням упряжки Санта – Клауса з`явилася в Америці півстоліття тому. Минулого разу інформація, розміщена на сайті, зацікавила 9 мільйонів жителів Землі.