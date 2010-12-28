Яценюк пропонує зібрати кошти на нову українську бібліотеку в Москві

Народний депутат України, лідер «Фронту Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК звернувся до українських бізнесменів з пропозицією зібрати кошти, щоб відкрити нову українську бібліотеку в Москві.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі “Фронту Змін”.

«Я звертаюся до бізнесменів, щоб зібрати кошти і відкрити українську бібліотеку в Москві на кошти приватних українських інвесторів, на кошти українців», - зазначив А.ЯЦЕНЮК.

Також в повідомленні йдеться, що перші видання для цієї бібліотеки А.ЯЦЕНЮК вже придбав у київській книгарні, зокрема, «Українська діаспора в Росії» Віктора ІДЗЬО і «Україна-Росія» Івана ДІЯКА.

Крім того, А.ЯЦЕНЮК подарує прем’єр-міністру Російської Федерації Володимиру ПУТІНУ книги з історії, в яких описана визначна роль України в Другій світовій війні (УНІАН: , 16 грудня В.ПУТІН заявив, що Росія перемогла б у Великій Вітчизняній війні, навіть якби Україна не входила до складу Радянського Союзу).

В прес-службі “Фронту Змін” повідомили, що сьогодні під час відвідання однієї з київських книгарень А.ЯЦЕНЮК придбав кілька книжок з цього приводу. «Я вирішив зробити новорічний подарунок прем’єр-міністру Росії пану ПУТІНУ, щоб він отримав ширші знання про роль і місце України у Другій світовій війні”, - зазначив А.ЯЦЕНЮК. “Це іще видання часів Радянського Союзу: «Історія Української РСР», «Велика Радянська Енциклопедія», де у другому томі дуже чітко ще радянські історики написали про те, що Друга світова війна ніколи би не були виграна, якби не було України. України саме як переможниці у Другій світовій війні», - додав він. А.ЯЦЕНЮК зачитав цитату з Великої Радянської Енциклопедії: «4,5 миллионов воинов-украинцев сражались на всех фронтах Великой Отечественной войны, около 2,5 миллионов из них были награждены орденами и медалями».

А.ЯЦЕНЮК також подарує главі російського уряду збірку фільмів з кіноепопеї «Визволення», так само знятої за радянських часів, де також доводиться, що “Україна є однією з основних країн-переможниць у Другій світовій війні».

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня відділ боротьби з екстремізмом МВС РФ під час обшуку вилучив з Бібліотеки української літератури у Москві понад 50 книжок для проведення психолого-лінгвістичної експертизи. Працівники міліції в електронному каталозі набрали слово «націоналізм» і вилучили всі видання, у яких було виявлене це слово. Це, зокрема, книжки про митрополита Андрія Шептицького, про ОУН-УПА, про діяльність руху «Пора», а також примірники газет «Нація і держава», «Шлях перемоги», «Українське слово». У список також потрапило видання «Національна безпека України» тощо.

26 грудня директор бібліотеки Наталія ШАРІНА повідомила, що після цього бібліотека опечатана і закрита. За її словами, 24 грудня у бібліотеці пройшов другий обшук, внаслідок якого були вилучені жорсткі диски з комп`ютерів, а також читацькі квитки.