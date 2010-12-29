Американська кіноакадемія почала перший етап голосування по Оскару

Американська академія кіномистецтва розпочала перший етап голосування, покликаний визначити номінантів на кінопремію Оскар за підсумками 2010 року.

У понеділок, 27 грудня, кіноакадемія офіційно відкрила оскарівський сезон, почавши розсилку бюлетенів для голосування всім своїм членам, які будуть обирати номінантів вісімдесят третьої премії Оскар. Всього буде розіслано 5775 листів, повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на кіноакадемію.

У висуненні номінантів задіяні всі її чинні члени, серед яких актори Уілл Сміт, Сельма Хайєк і Кіра Найтлі, режисери Квентін Тарантіно та Софія Коппола, музиканти Брюс Спрінгстін і Елтон Джон, а також глава компанії Apple Стів Джобс.

Заповнені бюлетені повертаються до міжнародної аудиторсько-консалтингової фірми PriceWaterhouseCoopers, якій з 1934 року довірено підрахунок голосів на всіх етапах оскарівських перегонів. Компанія зобов`язана перевірити, щоб ніхто з академіків не отримав порожній конверт або два бюлетені. PriceWaterhouseCoopers завершує прийом заповнених формулярів 14 січня 2011 о 17:00 за часом Тихоокеанського узбережжя США (15 січня, 03:00 за київським часом). Конверти, що спізнилися хоча б на хвилину, до розгляду не приймаються.

25 січня 2011 року в Лос-Анджелесі назвуть імена претендентів найпрестижнішої у світі кіно нагороди. А 2 лютого 2011 року почнеться другий, заключний етап голосування, покликаний визначити вже лауреатів Оскара. Заповнені кіноакадеміками бюлетені мають опинитися в розпорядженні PriceWaterhouseCoopers 22 лютого не пізніше ніж о 17:00 за часом Тихоокеанського узбережжя США (23 лютого 03:00 за Києвом).

Таким чином цього року в аудиторів буде менш ніж п`ять днів, щоб підрахувати голоси кіноакадеміків і визначити лауреатів Оскара. Картки з їхніми іменами вкладаються в заповітні конверти, які буде роздруковано на сцені театру Kodak в Лос-Анджелесі 27 лютого майбутнього року в ході вісімдесят третьої за рахунком церемонії вручення нагород Американської академії кіномистецтва.

Склад її членів з правом голосу в останні роки зберігається на рівні 6 тисяч осіб. У цьому році запрошення вступити в академію отримали 135 акторів, режисерів, сценаристів, документалістів, мультиплікаторів і інших представників кінематографа. Їм доведеться брати участь у відборі номінантів та переможців вперше.

Президент академії Том Шерак рекомендував новачкам "голосувати якнайбільш сумлінно" і постаратися подивитися всі представлені на суд картини на широкому екрані, а не на DVD-програвачі вдома.

"Ви не зобов`язані голосувати, якщо не побачили всі фільми", - нагадав Шерак, додавши, що він особисто (27 років у складі академії) робить вибір, перш за все, як просто шанувальник кіно, а не голова творчого об`єднання.

"Коли я йду в кіно, навіть як член академії, то хочу, щоб мене розважили, хочу плакати, сміятися, замислюватися, відчувати гнів і щастя", - сказав президент американських кіноакадеміків.

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Нагадаємо, що днями було оприлюднено лонг-лист (довгий список) номінантів на Оскар в номінації Фільм року. До списку увійшли 248 картин.

16 грудня Американська кіноакадемія оприлюднила лонг-лист саундтреків, що претендують на премію Оскар. За кілька днів до цього було оголошено лонг-лист фільмів-претендентів на Оскар в категорії Найкращі спецефекти.

1 грудня Американська кіноакадемія оприлюднила списки короткометражних фільмів і мультфільмів, номінованих на премію Оскар.

У жовтні були оголошені фільми-номінанти на Оскар в категорії Найкращий іноземний фільм. А в листопаді оприлюднено список з повнометражних мультфільмів-претендентів на Оскар.

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