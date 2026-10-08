Атака РФ на багатоповерхівку у Києві: загинули 2 особи, серед поранених є діти (фото, відео)

Врятовано 22 людей, серед них 8 дітей.

Внаслідок російського удару по житловій багатоповерхівці у Деснянському районі Києва, загинуло 2 людей.

Про це йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). "В одній з пошкоджених квартир вогнеборці виявили тіла 2 загиблих людей. Врятовано 22 людей, серед них 8 дітей. Також 4 людини постраждали, серед них 2 дитини", - деталізували у ДСНС.

Психологи ДСНС надали допомогу 12 мешканцям будинку.

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Удар по житловому будинку в Києві

Нагадаємо, ввечері 7 жовтня ворог атакував столицю дронами і влучив у житлову 12-поверхівку, спричинивши пожежу та часткове руйнування конструкцій на рівні 10-го поверху.

"Ворожий БпЛА влучив в житлову дванадцятиповерхівку на рівні 10-го поверху. Полумʼя розповсюдилось на верхні поверхи та сталася часткова руйнація конструкцій на 10-му поверсі", – повідомили тоді у ДСНС.

Атаки РФ по Україні

Вчора рано вранці росіяни вдарили ракетою прямо по житловій 5-поверхівці у Прилуках. Загинули 20 осіб. Серед жертв є діти, трьом хлопчикам було всього по року, ще одному - 8 років. Станом на вечір середи пошуково-рятувальні роботи ще тривали.

Ввечері 7 жовтня росіяни вдарили по Борщагівському хіміко-фармацевтичному заводу у Києві. Крім того, було атаковано склади з продуктами мережі "Ашан".

Крім того, під удар потрапив Київський картонно-паперовий комбінат, що спеціалізується на виробництві картону, гофротари та санітарно-гігієнічної продукції. Після атаки підприємство зупинилося.

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