У Києві покажуть спектакль за мотивами повісті Оксани Забужко

29-30 січня 2011 року в київському Центрі Леся Курбаса відбудеться прем`єра вистави Вар`яції для сяку-хаті, телевізора і голосу за мотивами повісті відомої української письменниці Оксани Забужко Я, Мілена.

Вистава поєднує в собі театральну практику з медійно-комунікативними практиками, оскільки повість Оксани Забужко Я, Мілена — твір про світ сучасних медіа та систем комунікацій. Автори вистави спробували перекласти повість на мову театру, але при цьому використати технології, закладені в її сюжеті.

Крім тексту повісті, використовувалися комунікативні та медійні теорії, зокрема, теорії канадського філософа Маршала Маклюена.

Вистава Вар`яції для сяку-хаті, телевізора і голосу — це спроба глибше розібратися з сучасними медіа, особливо зі світом телебачення, про що йдеться у повісті, а також спроба дослідити відомий, але так і не розгаданий остаточно постулат Маклюена: "The medium is the message"("Носій — це послання"), повідомляється на офіційному сайті Центру Леся Курбаса.

Одним із головних компонентів концепції вистави автори називають одночасне мультимедійне навантаження на глядача.

"Що відбувається з поняттями комунікації та рецепції, коли йде перевантаження інформаційних потоків, як спроба метафоризації інформаційного віку? Який результат наднагромадження комунікативних технологій на сцені та їх використання поза звичним театральним призначенням?", - задаються питаннями автори вистави.

Вони зазначають, що, згідно з концепцією Барта, вважають своє уявлення не романом, а текстом, і, що спектакль не закінчується після оплесків глядача.

"Ми запрошуємо присутніх до подальшого спілкування з нами у формі індивідуального перегляду відеоматеріалів до вистави. Вони будуть на подарованому диску, який кожен глядач отримає перед початком вистави", - додали автори.

Нагадаємо, що Оксана Забужко стала переможницею конкурсу Найкраща українська книга-2010, організованого українським щотижневим журналом Корреспондент. Такою книгою визнали її 900-сторінковий роман Музей покинутих секретів — практично історія України ХХ століття, викладена в біографіях кількох поколінь.

У вересні 2010 року стало відомо, що найбільший у світі онлайн-магазин Amazon видасть англійською мовою книгу Забужко Польові дослідження українського сексу — найвідоміший і найбільш комерційно успішний роман письменниці.



Корреспондент.net