Дипломат сподівається, що будівництво станції прискориться.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що уряд США зняв санкції, пов'язані з будівництвом атомної електростанції "Пакш-2".

Головний дипломат на своїй сторінці в соцмережі Х нагадав, що ці обмеження ввів попередній президент США Джо Байден.

"США зняли санкції, які блокували будівництво АЕС "Пакш II". Ці політично вмотивовані заходи було запроваджено адміністрацією Байдена незадовго до вступу на посаду Дональда Трампа", - ідеться в повідомленні.

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Також Сіярто висловив подяку адміністрації нинішнього президента США за це рішення, "оскільки цей проєкт забезпечить наше енергопостачання в майбутньому".

Зі свого боку видання Bloomberg пише, що проект, очолюваний угорським партнером "Росатом", останніми роками стикався з юридичними проблемами і значними затримками. Прем'єр-міністр країни Віктор Орбан також часто конфліктував з колегами з Європейського союзу через тісні зв'язки з Росією, яка постачає більшу частину енергоресурсів в Угорщину.

Суперечки з ЄС з приводу закупівель нафти і газу, ймовірно, триватимуть, попри прогрес у ядерній сфері, вважає Сіярто.

"Будівництво основних елементів обладнання для АЕС "Пакш" ведеться в Росії та Франції. На майданчику в Пакші будівництво тепер може проходити швидшими темпами", - підкреслив угорський дипломат.

Будівництво АЕС "Пакш" - останні новини

Угорщина має збудовану Росією атомну станцію, яку планували розширити разом із "Росатомом". Вартість проєкту становить близько 12,5 млрд євро. У березні 2014 року Росія та Угорщина уклали угоду про надання довгострокового кредиту в розмірі до 10 млрд євро. Згідно з угодою, Угорщина має розширити станцію "Пакш" двома реакторами ВВЕР російського виробництва потужністю 1,2 гігавата кожен.

Наприкінці серпня 2022 року Управління з атомної енергетики Угорщини видало "Росатому" дозвіл на будівництво V і VI енергоблоків АЕС "Пакш".

У лютому 2023 року стало відомо, що на тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну "Росатом" готовий прискоритися з будівництвом станції "Пакш-2".

Наприкінці березня того ж року видання Financial Times писало, що Франція та Угорщина розпочали переговори про співпрацю в атомній енергетиці, що в підсумку може призвести до розриву договору з Росією на розширення єдиної угорської атомної станції.

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