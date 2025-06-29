Sable не веде гравця за ручку, а пропонує йому по-справжньому вільний геймплей.

В Epic Games Store безкоштовно роздають Sable. Забрати гру можна до 3 липня, після чого вона залишиться в бібліотеці назавжди.

Sable - це пригода від британської студії Shedworks, що вийшла у 2021 році та виділяється незвичайним стилем, натхненним роботами художника Мебіуса.

Гравцеві дають управління над дівчиною на ім'я Сейбл, яка вирушає в подорож пустельним світом. Це відкритий світ, але тут немає карти з точками інтересу або обов'язкових завдань. Досліджувати світ можна в будь-якому порядку, а ключову роль відіграють діалоги і знахідки на локаціях.

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Героїня досліджує напівзруйновані кораблі, руїни, печери і табори на своєму вірному ховербайку. Зустрічаються побічні завдання: пошуки зниклих персонажів, збір предметів, розмови з місцевими жителями. Можна займатися ними, а можна просто вивчати місцевість.

Велику увагу приділено візуальній частині: кольори, тіні та переходи між локаціями опрацьовані детально. Музичний супровід написала група Japanese Breakfast, він підкреслює спокійний і медитативний тон гри.

Раніше Sable потрапила в наш топ-7 ігор з відкритим світом, які не ведуть гравця за ручку. У цих іграх легко загубитися.

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