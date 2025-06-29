За словами речника Сил оборони півдня України, жодних втрат позицій українські бійці не допустили.

Російські окупанти вже декілька днів поспіль намагаються захопити Кам'янське, що у Запорізькій області. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За його словами, противник намагається прорвати українську оборону на цьому напрямку та вийти на правий берег для наближення до річки Янчекрак.

"Проте він не може вибити наші сили навіть з лівого берега і деякі, як російські, так і українські пабліки пишуть про те, що наші Сили оборони України відходять з Кам'янського, проте хочу запевнити, що жодних втрат позицій в цьому населеному пункті наші оборонці не понесли", - підкреслив Волошин.

Речник додав, що наразі українські бійці тримають Кам'янське та успішно відбивають всі ворожі атаки.

"Противник зацікавлений саме в цьому населеному пункті, тому що він знаходиться на автомобільній трасі Сімферополь-Харків і розташований на панівній висоті. Тому захопивши цей населений пункт, противник зможе завдавати вогневого ураження з далекобійних артилерійських систем і по населеному пункту, який неподалік розташований, а саме по містечку Степногірськ, а також зможе діставати до південних околиць самого Запоріжжя", - пояснив він.

Ситуація на півдні - останні новини

Нагадаємо, жителів Херсонщини закликали готуватися до тривалої відсутності світла. За словами очільника Херсонської ОВА, перед Днем Конституції росіяни вдарили по важливому енергетичному об'єкту, через що є проблеми з електропостачанням у низці населених пунктів.

Він зазначив, що енергетики роблять все можливе, аби стабілізувати ситуацію в регіоні.

Водночас військовий Станіслав "Осман" Бунятов заявляв про напружену ситуацію на Херсонщині. Він наголосив, що у Херсоні противник не припиняє терор, застосовуючи дрони, артилерію та КАБи.

"На острови постійно лізе ворожа піхота, намагаючись розхитати ситуацію та створити додаткову напругу на лінії зіткнення. Наші тримаються", - додав військовий.

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