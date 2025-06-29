Росія загрожує мирному життю та свободі Німеччини, - глава МЗС

За словами Йоганна Вадефуля, потрібно продовжувати надавати Україні військову допомогу.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що не варто недооцінювати небезпеку, яку становить для його країни Росія. Про це він сказав в інтерв'ю Funke Mediengruppe, цитує Spiegel.

"Росія безпосередньо загрожує нашому життю в мирі та свободі в Німеччині", - наголосив Вадефуль.

За його словами, рішення про збільшення витрат на оборону, яке було обговорено під час саміту НАТО в Гаазі, є "правильним та необхідним".

Відео дня

"Російський президент Володимир Путін безрозбірливими бомбардуваннями атакує моральний дух українців. Свобода України є найважливішим випробуванням нашої стійкості як європейців", - додав міністр.

У Spiegel підкреслили, що Вадефуль неодноразово попереджав про загрозу з боку РФ. Зокрема в інтерв'ю журналістам видання він заявив:

"Чим послідовніше Захід виступає проти Москви, тим більша ймовірність, що Володимир Путін погодиться на переговори".

За його словами, "для нашої свободи необхідно" продовжувати підтримувати зброєю Україну.

Загроза РФ для країн НАТО - останні новини

Раніше лідер фракції Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС) в Бундестазі Єнс Шпан заговорив про спільну для всієї Європи "ядерну парасольку". За його словами, Німеччина на тлі загрози російської агресії має отримати доступ до ядерного арсеналу Франції та Великої Британії.

Політик наголосив, що це коштуватиме багато грошей, "але ті, хто хоче захисту, також повинні його фінансувати".

Також повідомлялось, що Литва виходить із договору про протипіхотні міни через загрозу з боку РФ. У країні наголосили, що не мають ілюзій, що російський диктатор Володимир Путін та його країна є найбільшою довгостроковою загрозою для Європи.

"Вона (Росія - УНІАН) веде війну для досягнення політичних цілей, підриває стабільність шляхом саботажу і готується до тривалої конфронтації. З огляду на такі загрози, Литва вживатиме всіх необхідних заходів для захисту своєї держави, населення та кожного сантиметра території НАТО за допомогою всіх ефективних військових засобів", - підкреслив очільник литовського МЗС Кестутіс Будріс.

Вас також можуть зацікавити новини: