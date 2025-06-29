Американський політик вважає, що президент США підпише документ.

США мають намір змусити Російську Федерацію сісти за стіл переговорів, щоб завершити війну в Україні. Президент Дональд Трамп може підписати відповідний закон.

Сенатор США Ліндсі Грем в ефірі abc news розповів, що стосовно законопроєкту, який передбачає нові жорсткі обмеження щодо Росії, є великий прогрес.

"Що передбачає цей законопроєкт? Якщо ви купуєте продукцію з Росії і не допомагаєте Україні, то на вашу продукцію, що ввозиться до Сполучених Штатів, буде накладено мита в розмірі 500%. Індія і Китай купують 70% нафти Путіна. Вони підтримують його військову машину. Мій законопроєкт підтримали 84 співавтори. Він дасть змогу президенту ввести мита щодо Китаю, Індії та інших країн, щоб змусити їх припинити підтримку військової машини Путіна і змусити його сісти за стіл переговорів", - повідомив американський політик.

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За його словами, президент США заявив, що "настав час діяти - просувати законопроєкт". Водночас Грем зазначив, що ця ініціатива дасть Трампу інструмент, якого у нього сьогодні немає.

"Після липневої перерви ми збираємося ухвалити законопроект", - вважає американський політик.

На його думку, Трамп підпише документ, хоча в нього є право на відмову.

"Ми намагаємося змусити Путіна сісти за стіл переговорів", - підкреслив сенатор.

Санкції проти Росії - головні новини

У США розробили новий пакет санкцій, що включає обмеження для російських банків, енергетичного сектору і вторинні мита щодо країн, які купують російську нафту і газ. Документ підтримали понад 80 сенаторів.

Водночас президент США Дональд Трамп ставиться до введення санкцій із певною стриманістю. Він заявив, що не хоче "зірвати" можливий мирний процес, і вважає, що нові обмеження можуть ускладнити переговори з Кремлем.

19 червня стало відомо, що сенат США вирішив відкласти розгляд законопроекту про жорсткі санкції проти Росії через ескалацію бойових дій між Ізраїлем та Іраном.

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