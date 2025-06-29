Зазначається, що Москва вже веде гібридну війну проти Європи.

Нова ера для Європи почалася 24 лютого 2022 року з повномасштабного вторгнення Володимира Путіна в Україну. У найближчому майбутньому континент зіткнеться з Росією, рішуче налаштованою повернути контроль над якомога більшою частиною своєї колишньої імперії.

Газета Financial Times пише, що сьогодні у Росії військова економіка, з оголошеними витратами на оборону в розмірі близько 7% ВВП, мілітаризоване суспільство і політичний майстер-наратив про цивілізаційний конфлікт із Заходом. Москва вже веде гібридну війну проти Європи, використовуючи саботаж, підпали, кібератаки і широкомасштабну дезінформацію в соціальних мережах.

У Путіна є потужний союзник в особі лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Але не тільки Пекін радий працювати з Росією попри те, що вона веде жорстоку неоколоніальну війну проти України. Те ж саме роблять багато інших великих і середніх країн, включно з Індією, Південною Африкою і Бразилією. Уперше в сучасній історії вони володіють достатнім багатством і міццю, щоб врівноважити Захід.

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Америка, якою світ її знав раніше, ніколи не повернеться, але існує широкий спектр можливих траєкторій розвитку США після Трампа. У кращому разі зміцнення європейської могутності потребуватиме перехідного періоду, або "перерозподілу тягаря", коли США відіграватимуть меншу роль, але, як і раніше, надаватимуть ключові стратегічні ресурси. Це починається з України, де Європа може вирішити результат війни.

Результатом не буде ні повна перемога, ні повна поразка для будь-якої зі сторін. Швидше, він залежатиме від довгої і складної військової, економічної та політичної боротьби між Україною і Європою, з одного боку, і Росією та її партнерами, з іншого. Тривалі війни на Близькому Сході і потенційний конфлікт між США і Китаєм через Тайвань також будуть прямо і побічно впливати на Європу.

Загроза Росії для країн НАТО - останні новини

Лідер фракції Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС) у Бундестазі Єнс Шпан заговорив про спільну для всієї Європи "ядерну парасольку". За його словами, Німеччина на тлі загрози російської агресії має отримати доступ до ядерного арсеналу Франції та Великої Британії.

При цьому Литва виходить з договору про протипіхотні міни через загрозу з боку Росії.

Пізніше міністр закордонних справ Німеччини Йоханн Вадефуль заявив, що не варто недооцінювати небезпеку, яку становить для його країни Росія.

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