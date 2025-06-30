Російська СЗР та американське ЦРУ давно є "запеклими суперниками".

Голова Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін заявив, що провів розмову з директором Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Сполучених Штатів Америки Джоном Реткліффом, пише Reuters.

"У мене була телефонна розмова з моїм американським колегою, і ми зарезервували одне для одного можливість будь-який час зідзвонитися обговорювати питання, які нас цікавлять", – сказав головний розвідник Кремля у коментарі пропагандисту https://t.me/zarubinreporter/4143.

За даними російських ЗМІ, остання відома розмова Наришкіна з директором ЦРУ Реткліффом відбулася в березні 2025 року.

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Агентство Reuters відзначає, що російська СЗР, яка є спадкоємицею Першого головного управління КДБ, та американське ЦРУ давно є "запеклими суперниками". Після того, як у лютому 2022 року Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, обидві служби почали проводити публічні кампанії з вербування агентів.

"СВР та його попередники керували одними з найбільш шкідливих агентів в історії США, включаючи Юліуса Розенберга, який допоміг Радянському Союзу отримати ядерні секрети, а також кротів Роберта Гансена та Олдріча Еймса, які зрадили тисячі американських секретів", – додали журналісти.

Росія і США – інші новини

Президент США Дональд Трамп підтримує запровадження додаткових санкцій проти Росії, заявив американський сенатр Ліндсі Грем. За його словами, документ може бути ухвалено законодавцями вже після липневої перерви. На його думку, законопроєкт підпише і Трамп.

Раніше президент США допустив, що територіальні амбіції правителя РФ Володимира Путіна не обмежуються лише Україною. При цьому Трамп продовжує наполягати, що очільник Кремля хоче завершення війни проти України.

"Він хотів би вийти з цієї ситуації. Для нього це безлад. Він дзвонив днями і сказав: "Чи можу я допомогти тобі з Іраном?" Я відповів: "Ні, ти можеш допомогти мені з Росією"", – сказав він, додавши, що Путін – "людина, яку збили зі шляху".

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