Зазначається, що востаннє СПГ із заводу відвантажували на початку жовтня 2024 року.

Танкер для перевезення скрапленого газу, який минулого тижня пришвартувався біля російського заводу Арктик СПГ 2, вочевидь, покинув об'єкт. Судно прямує в північний порт Мурманськ.

Видання Bloomberg пише, що судно Iris, раніше відоме як North Sky, яке занесено до "чорного списку" США, Великої Британії та Європейського Союзу як частина тіньового флоту Росії, пришвартувалося біля біля Арктик СПГ 2 27 червня і пробуло в терміналі близько двох днів.

Поки не зрозуміло, чи був на судно завантажений природний газ. Дані показують, що осадка танкера не змінилася після відправлення із заводу, що може означати, що він не був завантажений СПГ. Згідно з даними, Iris має прибути в Мурманськ 1 липня.

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Востаннє СПГ із заводу відвантажували на початку жовтня 2024 року, після чого великомасштабне виробництво зупинили через посилення санкцій із боку США й утворення льоду навколо об'єкта. Відновлення експорту з Арктик СПГ 2 означатиме, що Москва має намір збільшити поставки і знайти покупців, попри введені обмеження.

Російська компанія "Новатек", найбільший акціонер арктичного заводу, використовує води поблизу Мурманська для перевантаження СПГ із суден льодового класу на звичайні танкери. У цьому районі також розташоване плавуче сховище СПГ "Саам", що перебуває під санкціями, компанії "Новатек", яке раніше використовували для зберігання вантажів з Арктик СПГ 2.

Росія, яка наразі експлуатує два великих підприємства з виробництва скрапленого газу - "Ямал СПГ" під керівництвом "Новатека" в Арктиці та "Сахалін-2" під керівництвом "Газпрому" на Далекому Сході, а також "Арктик СПГ-2", торік експортувала 45 мільярдів кубометрів наджохолодженого палива. Попри західні санкції, Росія прагне потроїти експорт СПГ до 2030 року.

Арктик СПГ-2 - головні новини

2024 року Велика Британія разом зі США та Євросоюзом запровадила санкції проти проєкту "Арктик СПГ 2". Відтоді проєкт був змушений скоротити виробництво.

Наприкінці вересня 2024 року запровадили санкції щодо п'яти суден і двох пов'язаних із ними організацій, які беруть участь у транспортуванні російського СПГ.

25 червня стало відомо, що танкер для транспортування скрапленого природного газу із санкційного списку прямує до російського терміналу, з якого постачають газ до Європи.

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