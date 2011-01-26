Українською бібліотекою в Москві займаються люди вищі, ніж слідчий

Врегулюванням ситуації навколо Бібліотеки української літератури в Москві займаються на федеральному рівні.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Росії, про це вчора в Бібліотеці української літератури заявила заступник мера Москви із соціальної політики Людмила ШВЕЦОВА.

«Найвищі керівники всіх інстанцій федеральних, які мають відношення до розбору цієї ситуації, тримають її під контролем. Жодне рішення не буде віддано на відкуп лінійному виконавцю слідчої процедури», - запевнила Л.ШВЕЦОВА.

За її словами, ситуація навколо бібліотеки розбирається й аналізується і, виходячи з цього, можна бути впевненим, що все вирішитися в інтересах бібліотеки.

Л.ШВЕЦОВА зазначила, що мер міста Сергій СОБЯНІН, міністр закордонних справ Сергій ЛАВРОВ, голова Слідчого комітету Росії Олександр БАСТРИКІН особисто володіють ситуацією й знають, що відбувається в бібліотеці, й ухвалюватимуть відповідні рішення.

Вона зазначила, що слідчі органи працюють у своєму режимі й підпорядковуються Президенту Росії. «Ми не будемо сьогодні раніше, ніж потрібно, давати оцінки слідчим діям» - сказала Л.ШВЕЦОВА.

Вона впевнена, що інцидент і непорозуміння з бібліотекою не потрібно відносити у сферу нагнітання проблем і складнощів між Україною та Росією.

«Ці відносини розвиваються дуже сприятливо, й усе, що тут відбувається, у будь-якому випадку, за будь-яких обставин, ніколи не призведе до того, щоб українську бібліотеку було закрито», - сказала Л.ШВЕЦОВА.

Вона нагадала, що Бібліотека української літератури в Москві має майже столітню історію, й уряд Москви зробив усе, щоб ця бібліотека була однією з найкращих у російській столиці.

Водночас, статс-секретар - заступник міністра закордонних справ Росії Григорій КАРАСІН зазначив, що МЗС РФ не займається кримінальними справами, але спробує вникнути в ситуацію й допомогти ухвалити правильне рішення.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня 2010 року відділ боротьби з екстремізмом МВС РФ під час обшуку вилучив із Бібліотеки української літератури в Москві більш як 50 книг для проведення психолого-лінгвістичної експертизи. Працівники міліції в електронному каталозі набрали слово «націоналізм» і вилучили всі видання, в яких було виявлено це слово.

24 грудня посол України в РФ Володимир ЄЛЬЧЕНКО повідомив, що книги з бібліотеки вилучено в рамках кримінальної справи за фактом розповсюдження екстремістської літератури.

26 грудня директор бібліотеки Наталія ШАРІНА повідомила, що після цього бібліотека опечатана й закрита. За її словами, 24 грудня в бібліотеці відбувся другий обшук, у результаті якого було вилучено жорсткі диски з комп`ютерів, а також читацькі квитки.

12 січня в Міністерстві закордонних справ України повідомили, що бібліотека повністю відновила роботу в звичайному режимі, 13 січня міністр закордонних справ РФ Сергій ЛАВРОВ заявив, що МЗС Росії зацікавлене в роботі Бібліотеки української літератури в Москві. Проте 14 січня відбувся третій обшук, у ході якого було вилучено сервер, директора побив співробітник міліції.

16 січня Надзвичайний і Повноважний Посол України в Російській Федерації В.ЄЛЬЧЕНКО повідомив, що ситуацію навколо бібліотеки буде остаточно врегульовано найближчим часом.

24 січня мер Москви заявив, що уряд міста налаштований продовжувати підтримку діяльності Бібліотеки української літератури.