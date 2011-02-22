22 лютого в історії

У 1630 році англійські колоністи вперше спробували поп-корн, яким їх почастував індіанець на ймення Кводекуайн.

Попкорн виготовлявся тисячоліттями стародавніми індіанцями Америки, які виявили різновид маїсу, здібного до здуття при нагріванні, яке пояснюється особливою будовою зерна, в якому знаходиться крапелька крохмалю, що містить воду. При нагріванні вода скипає, пара висаджує оболонку зсередини і зерно розкривається, збільшуючись в об`ємі.

У 1885 році Чарльз Кріторз почав в Чикаго впровадження першої компактної і мобільної машини для виробництва попкорну. У 1984 році був винайдений попкорн для мікрохвильових печей.

У Північній Америці попкорн є традиційною закускою в кінотеатрах, в яких продається починаючи з 1912 року.

1920 рік — у Каліфорнії вперше влаштовані перегони собак за механічним зайцем

В 1930-му в англійському містечку Менсфілд пройшов перший футбольний матч при електричному освітленні.

1935 року літакам було заборонено пролітати над резиденцією президента США — Білим домом.

1950-й - У США на екрани кінотеатрів вийшов третій повнометражний мультиплікаційний фільм Уолта Діснея "Попелюшка".

Знята за мотивами казки братів Грімм, стрічка у наступні десятиліття стала однією з найпопулярніших у світі.

Народилися:

У 1732-му — Джордж Вашингтон громадський та військовий діяч, перший президент Сполучених Штатів Америки.

1806 року народився Лев Боровиковський, український поет-романтик, байкар, автор балад, пісень, дум.

1810 рік — Фредерік Шопен, найвидатніший польський композитор та піаніст, представник романтизму в музиці (2 концерти, 57 мазурок, 16 полонезів, 19 вальсів, 19 ноктюрнів тощо).

Композиторська техніка Шопена вельми нетрадиційна і багато в чому відступає від прийнятих в його епоху правил і прийомів. Шопен був неперевершеним творцем мелодій, він одним з перших привніс у західну музику невідомі їй доти слов`янські ладові та інтонаційні елементи і таким чином підірвав непорушність класичної ладогармонічної системи, що склалася до кінця 18 ст. Те саме стосується ритму: використовуючи формули польських танців, Шопен збагатив західну музику новими ритмічними малюнками. Він розробив суто індивідуальні — лаконічні, замкнуті в собі музичні форми, які найкращим чином відповідали природі його такої ж самобутньої мелодичної, гармонічної, ритмічної мови.

1857-го — Генріх Герц, німецький фізик, засновник електродинаміки, на честь якого названа одиниця частоти.

Перший отримав електромагнітні хвилі, існування яких теоретично передбачено Максвеллом. Дослідження властивостей електромагнітних хвиль, проведені Герцом показали, що ці хвилі підлягають тим же законам, що й світлові. Цим відкриттям підтверджено електромагнітну теорію світла.

В 1944 році народився Джонатан Демм, американський кінорежисер, лауреат премії "Оскар" ("Мовчання ягнят" "Філадельфія", "Одружена з мафією").

ТСН