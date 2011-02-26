На аукціоні в Києві вперше продаватимуть картину Уорхола (фото)

З 4 до 11 березня в київському міському музеї "Духовні скарби України" (вул. Десятинна, 12) на передаукціонній виставці колекційного живопису та іконопису з приватних зібрань будуть представлені роботи найвидатніших художників російського та українського мистецтва межі XIX – XX ст., у тому числі І. Рєпіна, К. Коровіна, С. Васильківського, Ю. Клевера, О. Кисельова, С. Виноградова.

Про це УНІАН повідомили в аукціонному домі «Корнерс».

На виставці всі бажаючі можуть ознайомитись з лотами, що будуть виставлені 12 березня на торги «Корнерса».

Мистецтво першої половини ХХ ст. презентоване творами К. Горбатова, М. Міліоті, А. Петрицького, Г. Світлицького, Г. Лапшина, Т. Дворникова, М. Волошина, Д. Бурлюка, В. Кандинського, П. Пікассо.

Українське мистецтво ХХ ст. представлене роботами «топових» художників: М. Глущенка, С. Шишка, О. Шовкуненка, І. Труша, Ф. Захарова, В. Цветкової, К. Ломикіна, В. Зарецького та інших.

Таким чином, колекціонерам буде запропоновано твори всіх стилів та епох: від раритетних ікон ХVII – XIX ст., академічного живопису XIX ст. до полотен імпресіоністів, авангардистів та абстрактного живопису початку ХХ ст., українських класиків та сучасного мистецтва.

Топ-лоти колекції

Безперечним топ-лотом є імпресіоністична композиція «Вечірній Париж» видатного російського живописця Костянтина Коровіна. Мотив Парижу, де художник постійно жив з середини 1920-х рр. займає значне місце в творчості майстра. Ще у 1900-х Коровін виявляє великий інтерес до нічних і вечірніх пейзажів Парижу з виблискуючими вогнями реклами та різноманітними екіпажами. Взагалі, саме в паризьких роботах художника найбільш відчувається вплив французьких імпресіоністів.

«Корнерс» уже вдруге представляє на своєму аукціоні живопис великого російського художника Іллі Рєпіна. Картина «Полкан» ( 1877 ) написана в Україні, у м. Чугуєві Харківської губернії. Тут художник прожив рік після повернення з Парижу.

Серед знакових робіт не можна не відзначити полотно знаного російського пейзажиста Олександра Кисельова "Ліс у горах" (1890-ті).

Безсумнівний інтерес для колекціонерів представляють роботи С. Васильківського. На торгах «Корнерс» будуть представлені підготовчі начерки до альбому „З української старовини”, над яким художник працював разом з М. Самокишем у 1890-ті. Також до уваги колекціонерів буде запропонована картина «Хорунжий», яка теж створена під час роботи над цим альбомом.

Ексклюзивом від «Корнерс» можна назвати появу на українських торгах живопису російського символіста, «голуборозовця» М. Міліоті. На портреті «Дама в блакитній сукні» зображена Ганна Олександрівна Черкесова-Бенуа – дочка видатного художника О.М. Бенуа, портрети якої писала також З. Серебрякова.

До числа топ-лотів слід віднести і «Портрет старого» Ан. Петрицького. Картина належить до раннього періоду творчості художника, написана влітку 1913р., коли бездомний Петрицький гостював у родині приятеля Соловйова. Тоді він і намалював портрет приятелевого батька. На жаль, більшість робіт Ан. Петрицького загинуло під час пожару. І тому, можливість для колекціонерів придбати полотно видатного українського живописця є майже унікальною.

Робота опублікована в альбомі-монографії «Анатоль Петрицький. Портрети сучасників» (Київ, 1991р.).

Також заслуговує на увагу картина «Янгол-охоронець» однієї з найшанованіших українських художниць у Франції С. Левицької. У 1905 р. художниця переїхала до Парижа, де дуже швидко увійшла до прогресивних художніх кіл і стала яскравою представницею паризької школи Монпарнасу. У 1930-х роках у Парижі проходила резонансна виставка творів видатних жінок – художниць Франції, у тому числі Наталії Гончарової та Соні Делоне. Однією із зірок виставки була і Софія Левицька. Роботи художниці представлені в Музеї Монпарнасу та Національному музеї сучасного мистецтва в Парижі, музеях Гавра, Відня та багатьох інших міст.

В аукціоні також візьме участь літографія "євангеліста" абстрактного мистецтва Василя Кандинського. Нефігуративний живопис Кандинського – це живопис радикального реформатора, що змінив усю існуючу до нього систему мистецтва. Роботи метра прикрашають колекції провідних музеїв світу – Метрополітен та Музею сучасного мистецтва (МоМА) у Нью-Йорку, Центру Жоржа Помпіду в Парижі, Державної Третьяковської галереї в Москві та інших. Саме завдяки роботам Кандинського був створений нью-йоркський Музей сучасного мистецтва Соломона Гуггенхайма.

Відкриттям на українському арт-ринку стане ім’я засновника американського абстрактного експресіонізму Джона Грехема. Іван Домбровський – справжнє ім’я художника, який народився 1887 р. у Києві, в 1920 емігрував у США і став легендарною фігурою в американському мистецтві 1930-1950-х років. Це був майстер, якому вдалося змінити стереотипи американського мистецтва й стати провідним теоретиком і засновником нью-йоркської школи абстрактного експресіонізму.

Полотно «Оголена» (перша чверть ХХ ст.) написане в період захоплення творчістю Пабло Пікассо. Жіночий портрет, узагалі, став однією з найулюбленіших тем у творчості Грехема, який до останніх своїх днів мав репутацію ловеласа. До речі, остання пасія 74-х річного художника, невдовзі стала суперстар фільмів Енді Уорхола під ім’ям Ультра Віолет.

І, нарешті, сенсацією стане поява вперше на українському аукціоні роботи короля поп-арту Енді Уорхола. Естамп «Мао» (1972) одіозного художника, на якому зображено не менш одіозного «великого кормчого» зайняв друге місце в топ-10 найдорожчих західних художників, що були продані в 2010 р. на ринку Піднебесної. Полотно було куплене за $706 000. Cьогодні уорхолівський «Мао» за тиражуванням і впізнанності може посперечатися з його ж «іконою» «Мерилін». На аукціон «Корнерс» виставлено естамп «Мао» (1974), який Уорхол створив до відкриття своєї виставки в Парижі.

3 березня о 19:00 відбудеться VIP-презентація колекції . Вхід за запрошеннями.

3 березня о 18:00 відбудеться прес-тур виставкою для ЗМІ за участі експертів аукціонного дому “Корнерс”.

З 4 по 11 березня виставка працюватиме з 10.00 до 19.00.

Вхід вільний.