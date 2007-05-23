Програму Канського фестивалю змінено через фільм про Литвиненка

У програмі Каннського кінофестивалю відбулися несподівані зміни. У неї включений не заявлений раніше документальний фільм "Бунт. Справа Литвиненка ", знятий режисером Андрієм Некрасовим у співпраці з Ольгою Конською на згадку про колишнього співробітника ФСБ, який помер у Лондоні.

Як зазначає Variety, організатори фестивалю одержали копію картини лише за декілька днів до його початку. Цей факт, а також неоднозначний зміст фільму пояснюють секретність, що оточувала процес ухвалення рішення про його участь.

Творці картини звинувачують президента Володимира Путіна в причетності до вбивства, а також у створенні корупційної системи, яка існує нині в Росії. У картину включені епізоди, які ніколи раніше не демонструвалися, а також інтерв`ю людей, які знають Литвиненка.

"Зйомки цього фільму стали особистим катарсисом для мене, якимсь способом пережити втрату близького друга, померлого жахливою смертю на моїх очах", - прокоментував режисер Андрій Некрасов.

Фільм буде показаний у суботу 26 травня. На прем`єрі буде присутня вдова Литвиненка Марина.

Режисер і сценарист Андрій Некрасов народився у 1958 році. Вчився в ЛГІТМІК, закінчив Колумбійський університет. Літом 1985 року був асистентом Андрія Тарковського в Швеції, під час зйомок "Жертвопринесення".

Зняв безліч телефільмів, серед них такі документальні драми як "Пастернак", "Блудний син", "Недовір`я", присвячений вибухам житлових будинків в Москві.

За матеріалами Lenta.ru