Померла зірка фільму Джентльмени віддають перевагу блондинкам

Американська акторка Джейн Рассел, що склала акторський дует з Мерилін Монро в легендарному фільмі Джентльмени віддають перевагу блондинкам, померла у віці 89 років, повідомляє у вівторок агентство Associated press з посиланням на невістку кінозірки Етту Уотерфілд.

За словами Уотерфілд, актриса померла в понеділок у своєму будинку в місті Санта-Марія (штат Каліфорнія).

Джейн Рассел відкрив для кінематографа ексцентричний продюсер і мільйонер Говард Хьюз, що зняв її вестерні Поза законом (1941). Слава, яку приніс Рассел цей фільм, була скандальною - наряди актриси для норми того часу здавалися надмірно відвертими.

У 1953 році Рассел зіграла у своєму найбільш відомому фільмі - комедії Джентльмени віддають перевагу блондинкам, в якій їй довелося зіткнутися з новою зіркою і секс-символом наступного покоління - Мерилін Монро. Рассел і Монро зіграли тут брюнетку і блондинку в пошуках потенційних наречених.

Через два роки Рассел знялася у продовженні цієї стрічки - музичному фільмі Джентльмени женяться на брюнетках, але він не мав помітного успіху у публіки.

Також учора в Парижі на 80-му році життя померла знаменита французька акторка Анні Жирардо.

РИА Новости

