Рената Літвінова знялась у еротичній фотосесії для MAXIM (фото)

Акторка Рената Літвінова не частий учасник різний фотосесій для глянцевих видань. Однак журналу MAXIM вдалося заманити її на свої сторінки.

Рената розповіла про своє коріння.

"Я ж наполовину татарка, назвали мене на честь дядька Рината. За татарською лінією у нас дуже, як сказати, високе походження, князі ... хоча батько розлучився з моєю мамою, коли мені не було й року. Я як молода душа завжди дуже страждала, коли приходили подружки, завжди вішала чоловічий плащ на вішалку. Тепер можу зізнатися, що брехала всім, що у мене є тато, тільки він зараз поїхав. Мені здається, всі це знали, він же ніколи не приходив ні до школи, ні в гості, ніхто його не бачив. Я взагалі багато в дитинстві брехала".

Акторка розвіяла міф про те, що вона "фатальна жінка".

"Хіба я фатальна? Це чисто зовнішнє: блондинка з червоними губами - значить, відразу фатальна. Я насправді лояльна і добра. Я не обираю жертв, мене доля, швидше, ставить перед фактом. Все на розсуд моїх вищих сил, так зручніше, все звалювати на них. Смішно мені ось так вам сповідатися".

ТСН