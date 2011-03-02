Рената Літвінова знялась у еротичній фотосесії для MAXIM (фото)

11:07, 02 березня 2011
Культура
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"Хіба я фатальна? Це чисто зовнішнє"

Акторка Рената Літвінова не частий учасник різний фотосесій для глянцевих видань. Однак журналу MAXIM вдалося заманити її на свої сторінки.

Рената розповіла про своє коріння.

"Я ж наполовину татарка, назвали мене на честь дядька Рината. За татарською лінією у нас дуже, як сказати, високе походження, князі ... хоча батько розлучився з моєю мамою, коли мені не було й року. Я як молода душа завжди дуже страждала, коли приходили подружки, завжди вішала чоловічий плащ на вішалку. Тепер можу зізнатися, що брехала всім, що у мене є тато, тільки він зараз поїхав. Мені здається, всі це знали, він же ніколи не приходив ні до школи, ні в гості, ніхто його не бачив. Я взагалі багато в дитинстві брехала".

Акторка розвіяла міф про те, що вона "фатальна жінка".

"Хіба я фатальна? Це чисто зовнішнє: блондинка з червоними губами - значить, відразу фатальна. Я насправді лояльна і добра. Я не обираю жертв, мене доля, швидше, ставить перед фактом. Все на розсуд моїх вищих сил, так зручніше, все звалювати на них. Смішно мені ось так вам сповідатися".

ТСН

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