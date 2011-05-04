Якій музиці надають перевагу студенти (опитування)

Сучасна молодь віддає перевагу поп і рок-музиці.

Як повідомили УНІАН в Інституті Горшеніна, такий висновок зробили експерти інституту за підсумками річної програми міжнародних соціологічних досліджень «Студенти – образ майбутнього», яка проводилася в Україні, Росії, Казахстані і Польщі.

Зокрема, відповідно до даних дослідження, більше половини опитаних студентів у всіх чотирьох країнах віддають перевагу популярній музиці (Казахстан – 57,5%, Польща – 56,9%, Україна – 51,6%, Росія – 50,1%).

Друге місце у більшості країн посідає рок (Польща - 53,6%, Україна - 49,3%, Росія - 45,0%). При цьому у казахських студентів на другій позиції опинилася симфонічна музика (42,1%), яка посіла і почесне третє місце в Україні (27,0%).

У Росії і Казахстані третє місце посів реп (43,5%, і 41,4% відповідно), а в Польщі - музичний стиль хаус (32,7%).

Також дослідження показало, що значна частина молоді чотирьох країн слухає джаз, шансон, ритм-н-блюз. Менш популярні серед студентів такі стилі, як етно, лаунж і фанк.

Коментуючи результати дослідження, заслужений артист України, акордеоніст Ігор ЗАВАДСЬКИЙ відзначив, що молодь дуже сильно схильна до стереотипів. При цьому артист поділився своїм розумінням успіху. «Особисто для мене успіх – це обов`язково складові трьох засад: божевільні амбіції, талант і сміливість. Для досягнення успіху потрібно максимально зробити акцент на чомусь одному. Якщо людина б`є в одну точку – рано чи пізно його чекає успіх», - сказав він. При цьому, на думку І.ЗАВАДСЬКОГО, найголовніша якість для досягнення успіху – сміливість. «Щоб бути першопрохідником, потрібно мати величезну сміливість. Ті, хто обирає такий шлях, мають розуміти, що він буде тернистим. Вони одразу виходитимуть з поняття «формат». Однак такі люди, які більше цінують свою думку, ніж думка оточуючих, приречені на успіх, якщо, звичайно, у них є амбіції і здорове честолюбство», - упевнений музикант.

Міжнародне соціологічне дослідження «Студенти – образ майбутнього» проводилося Інститутом Горшеніна з жовтня 2010 року до березня 2011 року. Всього, згідно з випадковою вибіркою, було опитано 5 тис. 155 студентів у 22-х вищих навчальних закладах чотирьох країн: України, Росії, Польщі, Казахстану. У повному обсязі результати даного дослідження можна знайти на офіційному сайті Інституту Горшеніна.