В Одесі на аукціоні зібрали чималеньку суму на покупку інструментів для театру опери і балету

В Одесі відбувся аукціон зі збору коштів на покупку інструментів для симфонічного оркестру академічного театру опери й балету. Зібрали понад 400 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, на торги виставлялися запрошення на гала-концерт з нагоди майбутнього відкриття театру після реконструкції і на перші спектаклі, а також абонементи на різні терміни, витвори мистецтва, архівні матеріали.

Найдорожчим лотом виявилися 3 копії креслень будівлі театру від 1882 року, які продані за 65 тис. грн.

В цілому, за словами директора театру Володимира ПАЛІЄНКА, на аукціоні було зібрано більше 400 тис. грн.

За словами губернатора Одеської області Івана ПЛАЧКОВА, подібні аукціони мають відродити славу одеського меценатства.

Як повідомляв УНІАН, відкрити театр опери і балету після реставрації планується до його 120-річчя – в жовтні цього року. За станом на березень на ремонтно-реставраційних роботах театру освоєно 144 млн. грн. з необхідних 197 млн.

Довідка УНІАН. Перший оперний театр в Одесі відкритий в 1809 р. Півстоліття потому, в 1873-у, будівля театру згоріла. У 1887 р. була побудована нинішня будівля (автори проекту - австрійські архітектори Ф.Фельнер і Г.Гельмер). Архітектура споруди поєднує риси ренесансу і барокко. Одеська опера вважається одним з найкрасивіших у світі театрів опери і балету.