Одна з найбільш сексапільних співачок російського шоу-бізнесу Жанна Фріске йде зі сцени. Артистичну кар`єру поп-зірка проміняла на роботу телеведучої.

"Жанна Фріске призупинила кар`єру співачки на невизначений термін. Змінивши амплуа, вона стане телеведучою. Тому музичні проекти з її участю, включаючи заплановані на найближчі місяці концерти, скасовані", - офіційно повідомили продюсери співачки.

Замість Фріске її продюсери будуть розкручувати невідому молоду співачку Катю Баженову.

"Суть новаторського експерименту - інсталяція у вже готовий проект нового виконавця - талановитої, поки ще нікому невідомої молодої співачки Каті Баженової. Весь процес становлення нової артистки буде зніматися на відео і викладатися в Інтернеті. Таким чином, молода співачка буде учасницею своєрідного реаліті-шоу", - повідомили в компанії.

Якими ж саме проектами на телебаченні займеться Фріске, не повідомляється. Сама співачка поки що недоступна для коментарів.

Жанна Фріске почала кар`єру в 1996 році у складі групи "Блестящие". У 2003 році вона дійшла до фіналу шоу "Останній герой", після якого почала сольну кар`єру.

У 2005 році Фріске брала участь у проектах "Серце Африки", "Імперія", "Цирк із зірками". У тому ж році вона випустила дебютний сольний альбом "Жанна".

Також Фріске зробила кар`єру актриси. У 2004-му вона зіграла у фільмі "Нічний дозор", в 2010-му - в картині "Про що говорять чоловіки".

ТСН