16 червня в історії

1671 рік — у Москві четвертований російський бунтівник Степан Разін.

У 1783-му — у Криму на західному березі Південної бухти закладено перші кам`яні будівлі міста Ахтіар (Білий стрімчак). У лютому наступного року місту-фортеці буде присвоєно нове ім`я — Севастополь.

1784-й — у Голландії заборонили помаранчевий одяг.

В 1903 році створено компанію Ford Motor.

Компанія випускає широкий спектр легкових і комерційних автомобілів під марками Ford, Lincoln, Mercury. Під контролем Ford знаходяться такі відомі виробники автомобілів як Volvo, Land Rover, Jaguar, Daimler а також Mazda (частково). Підприємства Ford розташовані в США, Канаді, Мексиці, Німеччині, Бразилії, Аргентині, Іспанії, Китаї…

1925 рік — у Гурзуфі (Крим) відкрився піонерський табір "Артек".

Починався табір з 4-х брезентових наметів. Нині у таборі діє власний морський порт, стадіон на 12 тисяч глядачів, кілька десятків спортивних майданчиків, 2 музеї, морська та космічна виставка. Серед експонатів космічної виставки зокрема скафандр першого космонавта планети та дубль "Лунохода-2". У січні 2009 року над табором "Артек" нависла загроза закриття внаслідок недофінансування. На знак протесту директор табору оголосив голодування. Колишніми артеківцями та небайдужими людьми було організовано неформальний рух проти закриття "Артеку" та проведено кілька протестних мітингів у Києві Внаслідок активних дій громадськості табір вдалося відстояти.

1963 року стартував радянський космічний корабель "Восток-6" із Валентиною Терешковою, першою жінкою-космонавтом.

У 1998-му вперше в прямому ефірі через Інтернет показали пологи. 40-річна американка з Флориди, котра погодилась на цей експеримент, народила хлопчика на ім`я Шон.

16 червня народилися:

1896 рік— Жан Пежо, французький автопромисловець, засновник концерну "Пежо".

1966 року народився Ян Железни, чеський легкоатлет, метальник списа.

Світовий рекордсмен (98 м 48 см, 1996 року). Вважається найкращим списометальником усіх часів.

У 1971-му народився Тупак Шакур, американський музикант, піонер гангста-репу, кіноактор.

Пропагуючи насильство своєю творчістю, сам двічі опинявся за ґратами, а в 1996 році, після церемонії вручення нагород MTV був поранений чотирма пострілами в авто і невдовзі помер.

1987 року – Денис Олійник, український футболіст, півзахисник "Металіста".

25 травня 2010 року дебютував у складі національної збірної України, вийшовши на заміну у товариській зустрічі проти команди Литви. Бронзовий призер чемпіонатів України 2009-2010 років.

ТСН