21 липня в історії

1613 рік — в Москві пройшла коронація першого царя із роду Романових — Михайла Федоровича.

1774 року підписано Кючук-Кайнарджийський мирний договір між Російською та Османською імперіями, який завершував російсько-турецьку війну 1768—1774 років за яким було встановлено незалежність Кримського ханства.

У 1983 році на радянській антарктичній станції "Восток" зареєстрована найнижча температура на планеті — мінус 89,2 градуса за шкалою Цельсія.

2007-й — в Індії за результатами виборів новим президентом уперше за 60-річну історію незалежності країни стала жінка. Пратібха Патіль здобула майже дві третини голосів виборців.

21 липня 2007 року на початку доби в 0:00:01 надійшла у продаж остання, сьома книжка Джоан Роулінг і серії романів про пригоди юного чарівника Гаррі Поттера ("Гаррі Поттер і смертельні реліквії”)

2009-й - у селі Молочки Чуднівського району працівники СБУ й ГПУ затримали Олексія Пукача.

Пукач — колишній генерал, екс-начальник адепартаменту зовнішнього спостереження МВС, який у 2000 р. вбив журналіста Георгія Гонгадзе.

З`ясувалося, що Пукач весь цей час жив в Україні, займався сільським господарством.

21 липня народилися:

У 1899 році — Ернест Хемінгуей, визначний американський письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури 1954 року.

Перший, по-справжньому письменницький успіх прийшов до Гемінґвея в після виходу в світ "І сонце сходить" або "Фієста" песимістичного, але одночасно блискучого роману про "втрачене покоління" французьких і іспанських репатріантів 1920-х років. І все ж більшості Хемінгуей запам`ятався через роман "Прощавай, зброє!" та "Старий і море".

1948-го народився Михайло Задорнов, російський гуморист

У 1969 році народився Авраам Руссо (Апрахам Іпджян), російський естрадний співак сирійського походження .

Подорожуючи по світу, виступав у різних країнах, а під час поїздок вивчав іноземні мови. Авраам Руссо вільно говорить на 10 мовах. Серед них - вірменський, англійська, французька, італійська, грецька, турецька, іспанська, арабська, іврит, російська.

1979 рік —- Андрій Воронін, український футболіст, нападник збірної та московського "Динамо".

15-річний одесит, вихованець юнацької команди "Чорноморця", привернув до себе увагу закордонних тренерів (Андрій і його команда вдало виступили на турнірі в Австрії) і його запросили до Німеччини — у відому команду "Боруссію" (Менхенґладба). У 2002 році дебютував у національній збірній України з футболу, яку тоді очолював Леонід Буряк. У січні 2010 року підписав 3-річний контракт із московським "Динамо". Сума трансферу склала близько 2 мільйони євро.

ТСН