У «Парку Київська Русь» святкуватимуть день святої Ольги

23-24 липня у «Парку Київська Русь» у селі Копачів Обухівського району Київської області відбудеться святкування дня святої княгині Ольги.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Парку, у ці дні на гостей чекає ритуал зустрічі біля воріт «Передграддя» Древнього Києва, неповторні театралізовані дійства: «Велика княгиня Київської Русі», «Зародження і розвиток дипломатії», а також епічна розповідь «Про те, як князь Київський військо своє тренував». На гостей чекає виступ кінного театру «Парку Київська Русь», веселі стародавні конкурси, ігри, забави для дітей та дорослих.

«Однією з родзинок свята стане історично-театралізована вистава «Як княгиня Ольга в Константинополь подорожувала», побудована на основі реальних подій, а також неймовірний ігровий квест ««Дружина княгині Ольги проти древлянського племені», – сказав режисер театру «Парк Київська Русь» Олександр АНДРІЄНКО.

У ході свята за традицією гості зможуть взяти участь у цікавих майстер-класах з давніх ремесел.