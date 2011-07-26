Намісник Лаври обурився запитанням журналіста про машини й телефони

У відповідь на запитання про дорогі автомобілі священиків, архієпископ Павло порадив журналісту завжди пам’ятати про суд Божий.

Намісник Києво-Печерської Лаври (УПЦ МП) Павло обурений наполегливими питаннями журналіста телеканалу "1+1" про "машини і телефони" священиків.

Павло написав відкрите звернення до гендиректора студії "1+1" Олександра Ткаченка з приводу некоректної, на його думку, поведінки журналіста студії Михайла Ткача.

"Журналіст вашого телеканалу, виконуючи свої службові обов`язки, веде розмови на теми, які, за його словами, цікавлять телеглядачів: всілякі плітки, які не відповідають дійсності, і "улюблені" теми журналістів про машини і телефони керівників церкви", - йдеться у зверненні, яке цитує ZN.ua.

"Я хотів би запитати вас, шановний пан Олександр, на якій машині їздите ви, в яких приміщеннях живете і працюєте, якою технікою в роботі користуються працівники вашого телеканалу", - заявив Павло.

Зокрема, його цікавить "якими камерами журналісти знімають "на замовлення" сюжети, отримуючи за це, очевидно, чималі гроші".

"Хочу сказати, що ваша діяльність по справедливості заслуговує самої низької оцінки, якщо телеканал "1+1" привертає глядацьку аудиторію, показуючи неправду і тим більше зводячи наклеп на церкву", - написав Павло.

Намісник Лаври акцентує увагу, що студія "1+1" неодноразово висміювала представників духовенства і намагалася це зробити й зараз.

"Прибувши на територію Лаври, знімальна група самовільно знімала відеокамерою і прихованою камерою відеоматеріали, не звертаючи уваги на зауваження з боку уповноважених осіб, опускаючи камеру вниз і продовжуючи записувати", - йдеться у зверненні.

Павло заявив, що "знімальна група телеканалу "1+1" порушила правила монастиря і моє громадянське право на конфіденційність". "Журналіст Михайло Ткач у спілкуванні зі мною поводився неадекватно, фамільярно і зневажливо", - зазначив намісник Лаври.

Разом з тим намісник заперечив думку журналіста, що при спілкуванні він намагався його проклясти, повідомляє видання.

"Тільки треба завжди пам’ятати, що є суд Божий. І про це я сказав сьогодні журналісту Вашого телеканалу Михайлу Ткачу, на що він обурився, говорячи, що я його проклинаю. Це не прокляття, а застереження в тому, що не треба подібними вчинками зводити на себе гнів Господній", - впевнений Павло.

За словами Павла, якщо студія "1+1" не дасть відповіді на звернення, то намісник Лаври буде подавати в суд.

ЗМІ неодноразово писали про те, що намісник Лаври пересувається на власному "Мерседесі" з іменними номерами "АП", що означає "Архієпископ Павло".

ТСН