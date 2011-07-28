Lady Gaga переконана, що саме секс змушує світ рухатися

Співачка Lady Gaga розповіла, що любить щедрих та не обов’язково красивих хлопців. А ще зірка впевнена: в усіх піснях світу йдеться про секс, і саме він змушує світ рухатися.

Про це повідомляє сайт "Stuff.co.nz" із посиланням на німецьке видання "In Touch".

"Гадаю, в цьому світі немає пісні, де б так чи інакше не йшлося про секс. Тобто, ось що змушує світ рухатися, вірно?" - зауважує Lady Gaga.

Співачка зізнається, що їй і самій подобається перебувати в любовних стосунках з кимось.

Що ж до свого ідеального чоловіка, то, як сказала зірка, її обранець може й не бути красунчиком.

"Який хлопець на вигляд – для мене неважливо. Кожна людина по-своєму вродлива. Проте я ціную, коли хлопці милі та щедрі й у чомусь обдаровані", - поділилася Lady Gaga.

Як відомо, з бойфрендом Люком Карлом у співачки стосунки доволі заплутані. Зраді "гівнюка" вона присвятила пісню. Одначе, подейкують, Lady Gaga таки наважилася дати чоловікові ще один шанс, і вони помирилися.

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