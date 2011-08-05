5 серпня в історії

У 1772 році відбувся перший розподіл Речі Посполитої між Росією, Пруссією й Австрією.

1775 року — іспанське судно «Сан Карлос» увійшло в бухту Сан-Франциско. Іспанський мореплавець Хуан де Айала став першим європейцем, що сюди прибув.

У 1854-му під час Кримської війни у бою при Кюрюк-Дара (Турецька Вірменія) 18-тисячний російський загін князя Бебутова розгромив 60-тисячну турецьку армію. Сторони втратили по 3 тисячі вбитими, при цьому турецька армія почала тікати, 2 тисячі здалися в полон.

1884 рік — на острові Бедлоу в Нью-Йорку заклали перший камінь у фундамент статуї Свободи.

1891-го випустили перші дорожні чеки («American Express»).

У 1913 році над петербурзьким Корпусним аеродромом здійснив свій перший політ найбільший для свого часу за габаритами літак "Російський витязь"конструкції киянина Ігоря Сікорського (біплан із розмахом крил 27 м, завдовжки 20 м, політною вагою 4,2 т) з чотирма двигунами по 100 кінських сил.

5 серпня 1937 року — символічний день початку "Великого терору"в Сандормосі (урочище під Медвеж`єгорськом у Карелії) — масового, планового знищення НКВС СРСР "колишніх куркулів, кримінальників та інших антирадянських елементів".

По всій країні було наказано заарештувати 259 450 осіб, із них 72 950 розстріляти. Для України ці цифри становили, відповідно, 28 100 і 6 800.

1941-й — ІІ Світова війна: початок оборони Одеси.

Місто штурмували 18 німецьких дивізій, які вп`ятеро переважали за живою силою й технікою захисників Одеси. За 73 дні боїв німці втратили під стінами міста 160 тисяч солдатів та офіцерів. Потому за наказом командування радянські частини, що обороняли Одесу, були переведені в Крим

У 1962 році лідер Африканського національного конгресу Нельсон Мандела опинився у в`язниці, де провів 28 років.

Упродовж цього часу він став символом боротьби чорношкірого населення Південно-Африканської Республіки проти расистського режиму апартеїду. Після виходу на волю Манделу оберуть президентом країни.

Цього дня наодилися:

У 1737 році — Антоніо Франконі, італійський імпресаріо, який створив французький цирк.

Поряд з англійцем Філіпом Естлі вважається засновником сучасного цирку.

Кар`єру починав як дресирувальник левів, а після приїзду Естлі в Париж почав співпрацювати з ним, взявши в оренду його цирк.

1802 року — Нільс Абель, норвезький математик, творець теорії еліптичних функцій

У 1850-му народився Гі де Мопассан (Анрі Рене Альбер Гі де Мопассан), французький письменник ("Любий друг").

1899 року народився Борис Антоненко-Давидович, український письменник, перекладач, лiтературний критик, мовознавець ("Як ми говоримо"). Був членом літературної організації "Ланка-МАРС". довголiтнiй в`язень радянських таборiв.

1974 року — Олександр Петрів, український стрілець, олімпійський чемпіон 2008 р. з кульової стрільби в індивідуальній першості (зі швидкісного пістолета з 25 м). Кількаразовий призер чемпіонатів Європи в командних змаганнях.

ТСН