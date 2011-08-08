Іноземцям не сподобалися столичні таксисти

Іноземці, які побували у Києві за рік до проведення Євро-2012, вважають, що гіршим за столичні ресторани та готелі є тільки місцеве таксі.

У ході дослідження іноземцям, які відбували з аеропорту "Бориспіль", було запропоновано оцінити за п`ятибальною системою оцінити послуги київських готелів та приватних апартаментів, закладів громадського харчування та перевізників.

Іноземні гості оцінили київські кафе, бари та ресторани на тверду "трійку" (3,05 бала). Причому найнижчі оцінки отримали інтер`єри закладів харчування, наявність зон для тих, хто не курить і процедура прийому замовлення.

Не дотягнули трохи до "трійки" і столичні готелі та приватні апартаменти. Їх іноземні гості оцінили в 2,97 бал. Найнижчі оцінки отримали процедури бронювання, прибуття і поселення, а ось найкраще йдуть справи з процедурами розрахунку.

Проте найгірше враження, на думку іноземних гостей, викликають київські таксисти. Столичні водії таксі навіть у мінімальному обсязі не володіють англійською мовою, наголосили іноземці. В цілому роботу київських таксі опитані оцінили на 2,87 бали.

Дослідження було проведено у липні. У його рамках було опитано 1250 іноземних гостей столиці з 41 країни світу.

Нагадаємо, що у рейтингу найдорожчих міст для мандрівників Київ посідає восьме місце в рейтингу.

При складанні рейтингу враховувалися вартість розміщення на одну ніч в 4-зірковому готелі в червні-серпні 2011 року, ціна піци з сиром, однієї порції сухого мартіні і поїздки на таксі на відстань у 8 кілометрів.

ТСН