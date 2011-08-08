Серіал "Відчайдушні домогосподарки" закривають

Телеканал ABC припинить показ серіалу "Відчайдушні домогосподарки" (Desperate Housewives) у 2012 році.

Восьмий сезон серіалу стане заключним. Передбачається, що перша серія цього сезону вийде в ефір 25 вересня 2011 року. Фінальний епізод, очевидно, буде показаний в травні 2012 року, повідомляється в присвяченому телебаченню блозі сайту IMDb.

"Єдине, що зробити складніше, ніж придумати серіал-хіт, - це вчасно завершити проект", - заявив творець Відчайдушних домогосподарок Марк Черрі.

За його словами, при роботі над заключним сезоном серіалу сценаристи повернуться до деяких ідей з першого сезону.

Пілотна серія "Відчайдушних домогосподарок" була представлена ​​глядачам 3 жовтня 2004 року.

Головними героїнями фільму є чотири подруги, які живуть у вигаданому американському місті. Пік інтересу до серіалу припав на кінець першого сезону. Згідно з наявними даними, епізод, що вийшов в ефір 22 травня 2005 року, подивилися 30,62 мільйона американських глядачів.

ТСН