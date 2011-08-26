Скандальну забудову на "Театральні" хочуть зробити Музеєм історії Києва

Музей історії Києва буде розміщений в скандальній будівлі метро «Театральна» на вулиці Богдана Хмельницького, 7 . Про це сьогодні журналістам повідомив голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов.

«Дуже правильне рішення: яка влада - такий і музей, - коментує слова О.Попова голова комісії Київради з питань культури та туризму Олександр Бригинець, - Сьогодні Київ і його історія з його нинішньою владою тільки і вартий того, щоб розміщати головний музей Києва у скандальних незаконних забудовах. Ніби від того, що це не торговий комплекс, а музей, забудова стане законною. Ніби в ній є фондосховища, виставкові зали, тощо... Влада грається, влада бреше, влада випробовує наше терпіння».