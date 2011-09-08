У Грузії знімають комедію про "ніжні стосунки" між грузинами та росіянами

У Грузії тривають зйомки художнього фільму з робочою назвою Легенда про любов за участю зірок російського та грузинського кіно.

"Думаю, що це буде цікавий фільм. Це лірична кінокомедія, присвячена ніжним стосункам між людьми, грузино-російським людським зв`язкам", - розповів у інтерв`ю тбіліській газеті Квела сіахле актор Олег Басилашвілі, який зніметься в цьому фільмі.

За його словами, зйомки тієї частини фільму, в якій він грає, почнуться в жовтні в Тбілісі, повідомляє ІТАР-ТАСС.

Зйомки нового художнього фільму з робочою назвою Легенда про любов почалися в Грузії наприкінці липня. Автор ідеї кінопродюсер і бізнесмен Арчіл Геловані розповів про фільм:

"Це буде лірична комедія, в якій будуть показані взаємини між людьми ... Ми хочемо показати спільну історію, російсько-грузинську історію".

У картині запланована участь таких відомих акторів, як Інна Чурикова, Олег Басилашвілі, Костянтин Хабенський, Євгеній Циганов,, Мераб Нінідзе, Михайло Месхі. Російсько-грузинський проект здійснюється на приватні грузинські та російські інвестиції. Зйомки плануються в Тбілісі, Батумі, Сігнагі, а також у Москві та, імовірно, в Празі.



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