У Києві відбудеться конференція, присвячена 70-м роковинам масових розстрілів у Бабиному Яру

27 вересня о 10.00 у Київському міському Будинку вчителя (вул. Володимирська, 57) відбудеться конференція, присвячена 70-м роковинам масових розстрілів у Бабиному Яру.

Як передає кореспондент УНІАН, ініціатором конференції виступили Міжнародна асоціація Спільнота Святого Егідія та Об’єднання юдейських релігійних організацій України.

На конференції, зокрема, обговорюватимуться питання, що означає Бабин Яр для ідентичності та ментальності сьогоднішніх поколінь киян: далеку історію, «єврейську» трагедію чи «чужу» пам’ять?

Організатори заходу вважають, що конференція стане моментом сучасного переосмислення подій 70-річної давнини у Бабиному Яру на рівні науковому, культурному, педагогічному, а отже – широко суспільному. Конференція стане місцем відкритої дискусії та діалогу, до яких запрошені найавторитетніші вчені й фахівці України. Це дозволить розглянути питання Бабиного Яру у контексті загальнолюдських цінностей, тісно пов’язаних із проблемами національної, релігійної інтолерантності, ксенофобії та расизму, що набувають дедалі більшої актуальності в сучасному українському суспільстві.

У конференцій, зокрема, візьмуть участь: академік Мирослав ПОПОВИЧ, Директор Українського центру вивчення історії Голокосту Анатолій ПОДОЛЬСЬКИЙ, італійський професор Адріано РОККУЧЧІ (університет Roma Tre), голова Всеукраїнської організації євреїв - колишніх в`язнів концентраційних таборів і гетто Борис ЗАБАРКО, а також головний рабин Києва і України Якоб дов БЛАЙХ і заступник міністра культури й туризму Тимофій КОХАН.