Фінішувала програма “Вірші в метро”

У Києві закінчилася літературна програма “Вірші в метро”, приурочена до головування Польщі в Раді ЄС. Протягом другої половини вересня і початку жовтня поезію польських та українських автоорів можна було почитати в метро і на парканах окремих закладів, відбулося кілька поетичних вечорів. Останнім став слем-турнір і читання в суботу 8 жовтня у “Дивані”.

Перед початком власне змагання з позаконкурсними віршами виступили гості з Польщі: Богдан Пясецький, Ґжеґож Брушевський, Вероніка Левандовська та Войтек Ціхонь. Переклади їхніх творів на українську глядачі могли прочитати на екрані. Поляки відрізнялись від українських авторів, як і слід було очікувати, іншою ритмікою декламації, зумовленою фонетичними особливостями мови.

Сам турнір модерували поети Андрій Бондар і Олег Коцарев. У слемі взяли участь як давно відомі автори на зразок Артема Полежаки чи Дмитра Лазуткіна, так і молодші, менш знані особистості, як-от Вікторія Бойко або веселі треш-перфомери Вася і Стьопа. Завдяки участі поляків і одного білоруса слем виявився аж чотиримовним — вірші звучали українською, російською, польською та білоруською мовою.

До фіналу вийшли Артем Полежака та український білорус Сергій Прилуцький, і в результаті Полежака записав на свій рахунок ще одну перемогу. Йому дісталися гроші, вкинуті відвідувачами до спеціального капелюха, а Прилуцький отримав книжки від Польського існтитуту. Третьою премією відзначили поетку Ірину Шувалову.

- Слем вийшов дуже жвавий, - поділився враженнями Ґжеґож Брушевський, польський поет, який вдень перед турніром проводив невеличкий майстер-клас зі слему для молодих українців, - мені здається, що найвеселіший за останній час у Центральній і Східній Європі!

Також дехто з поляків по закінченні навіть питався, чи не матиме вечір скандальних наслідків: адже в значній частині віршів надто вже виразно лунало “незле тихе слово” на адресу української влади.