Зірка "Щоденників вампіра" зніметься з Дімою Біланом

Йєн Сомерхолдер, зірка серіалу "Щоденники вампіра", знімається у новому кліпі Діми Білана. Обидва хлопця офіційно повідомили про це у своїх твіттерах.

Подробиць поки що дуже мало. Судячи з повідомлень Білана, кліп знімається на композицію "Сліпа любов", і прем`єра відео відбудеться на сольному концерті співака в Москві 24 листопада.

Зйомки відео проходять в Лос-Анджелесі в будинку актора Ніколаса Кейджа. Сюжет і роль Йєна у всій цій історії невідомі, проте Яна та Діма від актора в захваті.

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"Шанувальники Vampire Diaries сьогодні з нами Ian Somerhalderв в Лос-Анжелесі! Він - фантастичний актор і приголомшлива людина! Краси невимовної!"- написала Рудковська, а пізніше додала: "Дівчата, прихильниці Йєна, можу сказати тільки одне, він - приголомшливий! Вся Америка, та й не тільки, сходить по ньому з розуму, повірте, є за що!".

Білан теж розповів про нове знайомство: "Дуже приємний і позитивний хлопець і актор, дуже радий цьому знайомству!"

Сам Йєн висловився ще лаконічніше: "Знімаюся в російському музичному відео з Дімою Біланом".

ТСН