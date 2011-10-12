Андріївський узвіз перебудують до невпізнання

Голова комісії Київради з питань культури і туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ вважає, що влада повинна уже зараз надати гарантії трудовим колективам з Андріївського узвозу про повернення у їхні приміщення після реконструкції вулиці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, за словами О.БРИГИНЦЯ, митці поінформували його, що отримали доручення від керівництва Подільського району столиці терміново припинити діяльність у зв’язку з початком проведення реконструкції вулиці. Йдеться про всі заклади, що розташовані на Андріївському узвозі.

Депутат зауважив, що керівництво району посилається на розпорядження КМДА №1669 «Про передачу функцій замовника по об′єкту: «Реставрація та ремонт забудови, благоустрою території Андріївського узвозу у Подільському районі та реконструкцію інженерних мереж цієї вулиці», у якому немає ні слова про необхідність виселення. Таким чином, переконаний О.БРИГИНЕЦЬ, жодної юридичної причини виселяти заклади культури у районної влади немає.

«Перш ніж затівати реконструкцію узвозу, влада повинна була подумати про те, що буде, наприклад, з муніципальним театром «Колесо», якщо він буде закритий на кілька місяців. На жаль, на сьогодні колектив не має уявлення, чим він займатиметься у разі відселення його з будівлі театру», - заявив О.БРИГИНЕЦЬ.

Депутат наголосив на тому, що існує небезпека, коли творчі колективи під приводом реконструкції виселять із приміщення, а потім в ці приміщення не повернуть.

“Тому голова КМДА повинен особисто гарантувати, що в разі відселення театру - якщо цього не можна справді уникнути - колективу буде повернуто його майданчик. А також що це приміщення не буде віддане під офіс чи ресторан. Мене вражає поспішність, з якою київська влада приступила до такого скандального проекту, як реконструкція Андріївського узвозу”, - зазначив О.БРИГИНЕЦЬ.

За його словами, проблема театру «Колесо» не єдина, а одна з багатьох проблем, які виникли в результаті цієї «непідготовленої і несвоєчасної реконструкції».

Депутат наголосив, що експерти і громадськість виступали проти реконструкції та будь-якого нового будівництва на Андріївському узвозі, у тому числі на тих ділянках, які вже виділені владою під забудову.

Як повідомляв УНІАН, реконстукрцію Андріївського узвозу планується завершити до проведення Євро-2012. Передбачаються роботи з перекладання інженерних мереж, перекладання бруківки та зміну покриття тротуарів на узвозі з пониженням їх рівня, ремонт фасадів тощо.

Раніше голова КМДА Олександр ПОПОВ заявляв, що на реконструкцію Андріївського узвозу необхідно близько 150 млн. грн.

У квітні О.БРИГИНЕЦЬ заявив, що після проведення реконструкції Андріївський узвіз може втратити свою унікальність.

Він переконаний, що проект реконструкції, який планує втілити столична влада, повністю розмиває саму суть вулиці “Андріївський узвіз”.

За його даними, проект очевидно демонструє, що на узвозі планується звести шість нових будівель, серед яких: офісний центр (Андріївський узвіз, 10 б), будівля з рестораном, виставковим залом і апартаментами (Андріївський узвіз, 6), 11-поверховий готельний комплекс з паркінгом та ресторанами (Андріївський узвіз, 14-16), а Замок Ричарда планується переобладнати під готель.