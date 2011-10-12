Екс-Nikita Юля Кавтарадзе соромиться свого еротичного минулого

Ще донедавна друга половинка скандального гурту Nikita Юля Кавтарадзе знімалася для чоловічих журналів оголеною та демонструвала своє тіло у відвертих кліпах, а сьогодні співачка заявляє, що з минулим покінчено.

"Коли ми починали, я абсолютно не думала, що це виглядатиме саме в такому форматі. Для мене існує еротика, красива еротика, але коли жінка при цьому залишається загадкою", - зізналась співачка у інтерв’ю Каті Осадчій.

За її словами, усі відвертості у группі зайшли занадто далеко. Однак ще на початку кар’єри Юля знімалася оголеною на п’ятому місяці вагітності, про що зараз згадує неохоче і запевняє, що для цієї роботи її надихнула вагітна Моніка Белуччі.

"Я подивилась дуже красиву фотосесію Моніки Белуччі вагітною, вона була оголеною. Це була дуже красива еротична фотосесія... Коли я йшла на ту зйомку, я уявляла, що це буде еротика. Я вагітна, це мало бути дуже красиво і жіночно, - стверджує Кавтарадзе і додає: - Це мій перший досвід, і неважливо - хороший він чи ні".

Екс-Нікіта наголошує, що у своїй роботі йшла не на все і не шкодує про це. І коли її донька підросте і побачить, чим заробляла на життя її мати, вона гордо відповість:

"Мені не соромно ні за що. Я не робила нічого, що забороняють мої принципи. Я не переходила цю грань. Як це подавали - це вже проблема інших, але не моя", - резюмувала вона.

Корреспондент