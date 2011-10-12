У Франкфурті відкривається найбільший в світі книжковий ярмарок

З 12 по 16 жовтня у Франкфурті пройде знаменита, найбільша в світі книжкова виставка-ярмарок.

Щорічно на ярмарок приїжджає більше 7300 учасників з 100 країн, зокрема видавництва, сучасні автори і критики, близько 300 000 відвідувачів і 10 000 журналістів.

Головним героєм цього року став казковий острів Ісландія і його література. До Франкфурту запрошені сучасні ісландські письменники (близько 40 авторів, зокрема майстрів детективу) і літературні критики, з якими можна буде зустрітися. Серед них – автор роману "101 Рейк`явік" Халлгрімур Хельгасон і Арнальд Індрідасон.

Окрім літератури, буде приділено увагу ісландській природі (виставка "Межі природи" – сучасне фотомистецтво з Ісландії), образотворчому мистецтву, кіно, музиці. Всі подробиці програми проекту Казковий острів у рамках ярмарку можна дізнатися на спеціальному сайті. Видавцям пропонується прийняти участь в конкурсі на кращу вітрину, призом послужить поїздка до Ісландії.

У перші три дні виставка за традицією відкрита тільки для професіоналів, а у вихідні дні – для всіх охочих.

Як розповів Радіо Свобода директор Франкфуртської книжкової виставки-ярмарку Юрген Боос, лейтмотивом ярмарку в 2011 році стане "нове мислення".

"Ми розвиваємо нові ідеї і нові форми книжкового бізнесу і представляємо їх на виставці. У нас буде нова програма конференцій, яку ми розробили з об`єднанням книговидавців і книгопродавців Німеччини. Цього року ми запросили взяти участь у дискусії представників кіноіндустрії, телебачення, комп`ютерної галузі, зокрема, комп`ютерних ігор – разом ми обговорюватимемо нові бізнес-моделі", – розповів Боос.

Головне, проте, на виставці залишається без змін: тут зустрічаються люди, а в центрі уваги залишаються книги, підкреслив директор Франкфуртського ярмарку. За його словами, на 3200 заходах відбуватиметься обмін ідеями, думками, взаємне навчання.

Виставка у Франкфурті – це ще і місце зустрічі читачів з письменниками, а також привід поміркувати над історією літератури. На одному з сайтів, присвячених виставці, представлена галерея письменників, які поза сумнівом заслуговували Нобелівської премії літератури, але так і не одержали її. Серед них є троє росіян: Толстой, Чехов і Набоков. А ще там є Пруст, Джойс, Рільке, Стріндберг, Ібсен, Твен, Золя, Лем, Апдайк.

Цікавий і новий сервіс виставки. Всі, хто прийде на неї (квиток для відвідин коштує 15 євро, він же є денним квитком для користування громадським транспортом у Франкфурті) зможуть одержувати інформацію, що постійно оновлюється, про ярмарок на свої iPhone, iPad und iPod, а також на смартфони на платфомі Android.

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