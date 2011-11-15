Крістіна Орбакайте знову вагітна

Зірка російської естради Крістіна Орбакайте перебуває в цікавому положенні. Незважаючи на вже великий термін співачка продовжує старанно працювати, зніматися в кліпах і виступати на концертах.

Ще навесні цього року Крістіна говорила, що не проти стати мамою втретє. Як бачимо, бажання доньки Алли Пугачової збулося, і примадонна знову стане бабусею.

Сама Орбакайте не коментує своє становище.

Ще зовсім недавно говорили, що шлюб співачки з 33-річним Михайлом Земцовим тріщить по швах, але вони постійно спростовують чутки, з`являючись на всіх світських заходах разом.

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