У Парижі відслужили панахиду за жертвами Голодомору в Україні

У соборі Паризької Богоматері відслужили панахиду за жертвами Голодомору в Україні 1932-1933 років.

Як повідомляє офіційний сайт УГКЦ, днями у Парижі відбулися заходи з вшанування жертв Голодомору в Україні 1932-1933 років. Мовчазна процесія з транспарантами пройшла від скверу Тараса Шевченка, що біля катедрального собору Святого Володимира Великого в Парижі, до собору Паризької Богоматері, роздаючи дорогою листівки, в яких розповідалося різними мовами про жахливі події 1932-1933 років в Україні.

Святу Літургію за жертвами Голодомору у Соборі Паризької Богоматері очолив Преосвященний владика Гліб (ЛОНЧИНА), Апостольський екзарх для українців у Великій Британії, у співслужінні з монсеньйором Еріком де Муля БОФОРТОМ, єпископом-помічником Паризької архиєпархії, який виголосив проповідь, зі священиками екзархату та представниками інших Католицьких Церков: монсеньйором Кльодом БРІСОЛЕТОМ – ординарієм для Східних Католицьких Церков у Франції, монсеньйором Патріком ЖАКОМ – ректором собору Паризької Богоматері, монсеньйором Філліпом БРIЗАРОМ – директором дієцезіального дому Святої Анни (для некатоликів), отцем Паскалем ГОЛЬНІШЕМ – генеральним директором організації Євро д’Оріан та ін.

Після Літургії була відслужена екуменічна панахида за участю православних священиків: о. Івана РАДЕВИЧА і о. Бориса ХАЙНЕВСЬКОГО (УАПЦ).

На Богослужінні був присутній Надзвичайний і Повноважний Посол України у Франції Олександр КУПЧИШИН і представники дипломатичного корпусу.

На завершення владика Гліб подякував усім присутнім за участь у Богослужінні, яке завершилося молитвою «Боже, великий, єдиний».