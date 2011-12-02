Гурт С.К.А.Й. відсвяткує своє день народження концертом

З привітаннями завітають інші виконавці

8 грудня о 19:00 гурт С.К.А.Й. відсвяткує свій 10 день народження гучним концертом на сцені столичного концертного клубу Stereoplaza. Свої музичні привітання у рамках концерту гурту принесе низка українських виконавців, серед котрих Гайтана, Руслана, ТНМК, Скрябін, Друга Ріка, Піккардійська Терція, Брати Карамазови та інші. Спеціальним гостем концерту стане польський рок-гурт Budka Suflera, разом з яким С.К.А.Й. записали пісню, присвячену Євро-2012. Вартість квитків від 130 до 700 гривень.

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