У США почалися зйомки серіалу про радянських розвідників

У США почалися зйомки телесеріалу про життя двох законспірованих радянських розвідників, які працюють на КДБ. Сценарист — Джо Вайсберг (Joe Weisberg), що раніше працював на ЦРУ.

Серіал під робочою назвою Американці (Americans) розповість історію подружньої пари, яка проживає в передмісті Вашингтона на початку 1980-х років. Вони працюють під псевдонімами Філіп та Елізабет Дженнінгси. Шлюб цих людей став наслідком їхньої відправки на нелегальну роботу до Сполучених Штатів, та через деякий час Філіп розуміє, що любить свою дружину. Їхні стосунки ускладнені появою двох дітей, яким подружжя не має права розповідати про те, чим насправді займається, а також необхідністю керувати мережею агентів у США. Крім того, з часом Філіп розуміє, що йому стають близькі американці та їхній спосіб життя, що складає ще один конфлікт фільму, пише Deadline.com.

Сценаристом виступив Джо Вайсберг (Joe Weisberg), котрий раніше працював на Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) США. Виконавчим продюсером серіалу став канадець Грехем Йост (Graham Yost), який написав сценарій для голлівудських фільмів Швидкість і Зламана стріла.

У виробництві серіалу задіяна студія Fox TV Studios, яка належить корпорації медіа-магната Руперта Мердока.

Як пише Deadline.com, у сюжеті серіалу використаний ряд епізодів з життя та діяльності Юліуса й Етель Розенбергів. Ці громадяни США, що дотримувалися комуністичних поглядів, працювали на радянську розвідку з початку 1940-х років. Вважається, що вони передали в СРСР низку матеріалів, що стосувалися ядерної програми США. Їх арештували після провалу радянської агентури у Великобританії та Америці, визнали винними у шпигунстві на користь Радянського Союзу і стратили 1953 року. Подружжя Розенбергів на суді не визнало своєї провини.

Нагадаємо, що в серпні цього року в США стартував показ реаліті-шоу Російські матрьошки, героями якого стали вихідці з СРСР, що живуть на Брайтон-біч у Брукліні.



РИА Новости

