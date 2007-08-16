СБУ буковинцям «Розсекретила пам’ять»

Виставку "Розсекречена пам`ять", яка презентує розсекречені Службою безпеки України архівні документи радянських органів державної безпеки, що висвітлюють Голодомор 1932-1933 років, представлятимуть 17-22 серпня у Чернівцях у Художньому музеї, – про це повідомили ЗІКу в прес-групі УСБУ в Чернівецькій області.

В експозиції виставки «Розсекречена пам’ять» накази, директиви, документи таємного діловодства та оперативно-статистична звітність про репресії на селі Державного політичного Управління УРСР (ДПУ УРСР), архівні кримінальні справи жертв каральної політики тоталітарного режиму, свідчення очевидців, документальні матеріали, що відображають трагедію народу. Всього виставка налічує 130 експонатів.

Експозиція створена за ініціативи Служби безпеки України та за підтримки Президента України в рамках заходів з відзначення Дня пам`яті жертв голодомору та політичних репресій.

З матеріалами виставки вже мали змогу ознайомитися у 17 обласних центрах України та в Києві, а окремі її фрагменти були представлені в Польщі, Бельгії, Європарламенті.

Відвідування виставки є безкоштовним. Її організації у Чернівцях посприяла облдержадміністрація, обласна та міська рада.

У рамках виставки заплановано проведення "круглого столу" за участю науковців, краєзнавців, представників громадських організацій області.