Поезія у Вінниці: від двадцятих то двотисячних

11 лютого о 17 годині у вінницькій книгарні “Є” відбудеться літературний вечір “3х3” - звучатимуть тексти як сьогоднішніх молодих поетів, так і авторів двадцятих і шістдесятих років ХХ століття.

Подію приурочено до п`ятої річниці виходу друком поетичного проекту “Цілодобово!” та вже нинішній публікації вибраних творів Василя Стуса, Олекси Слісаренка та Миколи Хвильового. Перезнтуватимуть ці видання, читатимуть їхні твори, а також свої нові тексти з нових книжок молоді поети-”двотисячники” Богдан-Олег Горобчук, Павло Коробчук і Олег Коцарев.