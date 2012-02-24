Вийшла нова книжка вибраних творів Василя Стуса

22 лютого в київському Будинку вчителя презентували нове видання вибраних творів одного з провідних українських поетів ХХ століття Василя Стуса.

Книгу надрукувало видавництво “Смолоскип”. До неї ввійшли вірші Стуса з різних збірок і поза збірками, а також листування, літературно-критичні твори, фотоматеріали, тексти, присвячені поету, його життю і творчості тощо.

У презентації взяли участь приятелі Василя Стуса, колишні дисиденти Євген Сверстюк та Василь Овсієнко. Вони згадували своє спілкування з поетом, декламували його вірші. Мотто їхніх виступів була думка про те, що Стус свідомо пішов на страждання і смерть, а також, що громадську діяльність шістдесятників розумів як важливішу від літературної.

Окремі твори Василя Стуса декламували молоді учасники презентації — Леся Матвійчук і поети Павло Коробчук, Іван Коломієць та Ірина Шувалова. “Їхній” Стус звучав радше естетськи, ніж по-громадянському.

Також виступили літературознавці Володимир Моренець і Елеонора Соловей, вони наголосили на необхідності поширення серед українців не просто образу Василя Стуса, а його текстів. Син поета, Дмитро Стус, який нещодавно очолив Національний музей Тараса Шевченка, розповів про нинішню книгу в контексті інших стусових видань часів незалежності. А закінчила вечір Олена Голуб — вона виконала кілька пісень на слова Василя Стуса.