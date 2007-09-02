Ющенко нагородив народного художника Сядристого орденом «За заслуги»

"За вагомий особистий внесок у розвиток української культури"

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом № 810/2007 “за вагомий особистий внесок у розвиток української культури, багаторічну плідну працю в галузі мистецтва мікромініатюри та з нагоди 70-річчя від дня народження” нагородив орденом «За заслуги» III ступеня Миколу СЯДРИСТОГО – народного художника України, завідувача відділу мікромініатюр Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, м. Київ. Текс указу розміщено на офіційному сайті глави держави.

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