Фонд України та США уклав першу угоду щодо важливих корисних копалин, - Reuters

Довгоочікувана перша угода щодо видобутку корисних копалин дозволить залучити приблизно 30 мільйонів доларів у "спільну інвестиційну платформу".

Спільний американо-український інвестиційний фонд з відновлення уклав свою першу угоду щодо критично важливих корисних копалин, а також чотири інші нові проекти, повідомив агентству Reuters один із провідних американських чиновників фонду.

Видання уточнило, що фонд, створений у рамках угоди про корисні копалини, яку обидві країни підписали у квітні минулого року за ініціативою президента США Дональда Трампа, зосереджується на п’яти стратегічних секторах – від корисних копалин і оборони до енергетики та інфраструктури.

Керівник інвестиційного відділу Американської корпорації міжнародного фінансового розвитку Конор Коулман зазначив, що загальний обсяг проектів фонду наразі становить близько 70 мільйонів доларів і є свідченням підтримки Вашингтона Києва у тривалій війні з Росією.

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"Для українського народу надзвичайно важливо, щоб ми інвестували саме зараз", - сказав Коулман в інтерв’ю, маючи на увазі постійні збитки, яких зазнає Україна напередодні чергової зими.

Довгоочікувана перша угода щодо видобутку корисних копалин дозволить залучити приблизно 30 мільйонів доларів у "спільну інвестиційну платформу".

Коулман зазначив, що спочатку компанія зосередиться на гірничодобувних проєктах на початковій стадії по всій Україні та буде орієнтуватися на родовища рідкісних земель, урану, берилію та цирконію.

"Усі вони входять до переліку критично важливих мінералів США, тож це дуже добре узгоджується з тим, що ми прагнемо зробити з точки зору пріоритетів адміністрації США", - додав він.

Два інші нові проекти, про які було оголошено в п’ятницю, мають на меті зміцнити енерго- та тепломережі України після посилення російських атак на ключові об’єкти інфраструктури напередодні зими.

Фонд також придбає частку в капіталі платформи з комбінованого виробництва тепла та електроенергії, призначеної для сприяння будівництву та експлуатації низки "енергетичних хабів", покликаних відновити пошкоджене електропостачання та теплопостачання до домогосподарств.

Коулман також зазначив, що фонд шукає додатковий капітал для збільшення своїх потужностей.

Угода України та США про надра

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами президента США Дональда Трампа, укладена між США та Україною угода про корисні копалини дає його країні можливість "в будь-який момент" отримати доступ до цих ресурсів. Очільник Білого дому зазначив, що США "можуть взяти практично все, що захочуть". За словами Трампа, "Україна дуже багата, має дуже родючі землі, а також значні запаси рідкісноземельних елементів". Трамп наголосив, що це була "досить вигідна угода".

Також ми писали, що заступник міністра економіки та довкілля Єгор Перелигін розповів, що американо-український інвестиційний фонд відбудови планує до кінця 2026 року профінансувати щонайменше два нові проєкти в Україні. За його словами, один проєкт Інвестиційний фонд уже профінансував та реалізував. Зокрема, йдеться про оборонну компанію Sine Engineering, яка працює з радіотехнологічними модулями для протидії російським силам. За його словами, наразі фонд розглядає низку проєктів у кількох стратегічних сферах.

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